Devamı gelecek: 14 otomobil modeline zam

Beş otomobil markasının toplam 14 modeline yüzde 18’e varam zamlar geldi. EBS Danışmanlık’ın sahibi Erol Şahin, bu zamların devam edeceğini duyurdu.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oldu. Merkez Bankası’nın son faiz kararının yetersiz bulunması nedeniyle kurların artışı sürüyor. Zamlar da haliyle devam ediyor.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan temmuzun ilk zamlarını şöyle duyurdu:

*Tesla Model Y: Yüzde 10,7-18,1

*Opel Corsa, Corsa-e, Astra, Crossland, Mokka, Mokka-e, Grandland, Combo: Yüzde 13,7,-14,4

*Toyota: Yüzde 5-7

*Kia Sportage: Yüzde 6,7; EV6, Niro: Yüzde 3,2

*DFSK Seres 3: Yüzde 11,4

EBS Danışmanlık’ın sahibi Şahin de bu zamların devamının geleceğini duyurdu.