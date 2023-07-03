Bayramdan sonra ilk iş günü: Dolar ve avroda son durum

Bayram sonrası ilk iş gününe dolar/TL 26,04, avro/TL’yse 28,4 seviyesinden başladı.

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Seçimlere kadar Merkez Bankası’nın arka kapı satışları ve piyasa dışı düzenlemelerle baskılanan döviz kurları, 28 Mayıs seçimlerinden sonra serbest bırakılmıştı.

Seçimden önce 20’nin altında olan dolar/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü geçmişti. Sonrasında MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’i geçmişti.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi geçmişti.

Bayram öncesinde dolar 26’yı, avro da 28’i geçmişti.

Bayramdan önceki son iş gününü 26,01’le kapatan dolar/TL, 26,04 seviyesinden güne başladı.

Bayrama 28,13’le giren avro/TL de 28,4’le güne başladı.