BioNTech ve AstraZeneca Almanya’da hakim karşısında

Corona virüsüne karşı aşı geliştirip üreten Alman şirket BioNTech ve Britanya-İsveç şirketi AstraZeneca’ya karşı Almanya’da açılan tazminat davalarında duruşmalar bugün başlıyor.

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Corona virüse karşı geliştirdiği Comirnaty adlı aşının sağlığa olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla biyoteknoloji şirketi BioNTech hakkında açılan tazminat davasının ilk duruşması bugün (pazartesi) Almanya’nın Rottweil kentinde görülecek.

DW Türkçe’nin aktardığı mahkeme açıklamasına göre, 58 yaşındaki davacı erkek, BioNTech aşısı olduktan sonra sağ gözünde ciddi görme kaybı olduğunu iddia ederek, biyoteknoloji şirketinden 150 bin avro tazminat talep ediyor. Ayrıca, BioNTech’in davacının olası maddi zararlarını da karşılaması isteniyor.

BioNTech suçlamaları reddederek, davacının iddialarının asılsız olduğunu savunuyor. Şirketin sözcüsü, “Davacı tarafından belirtilen sağlık sorunları sunulan bütün bilgiler temelinde titizlikle incelendi” dedi.

AstraZeneca’ya temyiz davası

Bamberg’deki Bavyera Eyalet Yüksek Mahkemesi’ndeyse AstraZeneca’ya karşı açılan davanın temyiz duruşması görülecek. Hof’taki eyalet mahkemesi, yaklaşık altı ay önce kadın bir davacı tarafından açılan tazminat davasını reddetmişti. Davacı bunun üzerine bir yüksek mahkemeye başvurmuştu.

Davacı, AstraZeneca tarafından üretilen aşıyı vurulmasının ardından sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla tazminat davası açmış, ama mahkeme ne üretim hatası ne de aşıyla bağlantı bilgilendirmede eksiklik tespit edilmediği gerekçesiyle davayı reddetmişti.

Davada tarafların uzlaşmaya varmasının söz konusu olabileceği belirtiliyor.

209 tazminat talebi

Söz konusu iki dava, Almanya’da corona virüsü aşısı üreticilerine karşı açılan ilk davalar olma özelliğini taşıyor. Welt am Sonntag gazetesinin Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Almanya’da Covid-19 aşısı üreticisi şirketlere tazminat talebiyle mahkemelere 209 başvuru bulunuyor.