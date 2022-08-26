Moderna’dan Pfizer-BionTech’e dava: mRNA aşı teknolojimizi kopyaladınız

ABD’li ilaç ve biyoteknoloji firması Moderna, ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’e ‘ilk Covid-19 aşısını’ geliştirirken patent ihlali yapmakla suçlayarak dava açtı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1 Ocak 2021’de Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ABD’li ilaç şirketi Pfizer işbirliğinde geliştirdiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti. Aşıyı geliştiren ekibin başında Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci var.

6 Ocak 2021’de de Avrupa Birliği (AB), Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Covid-19 aşısı için verdiği tavsiye kararını onaylamıştı.

Moderna, kendilerinin pandemi öncesinde geliştirdikleri mRNA teknolojisinin Pfizer ve ortağı tarafından kopyalandığını iddia etti. Almanya ve ABD’de sunulan dava dilekçelerinde tazminat talep edildi.

Moderna’nın açıklamasında, Pfizer/BioNTech’in iki ayrı fikri mülkiyet hakkı ihlali yaptığı belirtildi. Biri kendi bünyesindeki bilim insanlarının 2010’da geliştirmeye başladığı, 2015’te insanlarda kullanımı onaylanan ilk mRNA yapısı. İkincisi de corona virüsünün spike proteininin kodlanması.

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel açıklamada şu ifadeleri kullandı: ”Bu davaları, öncüsü olduğumuz mRNA teknolojisini korumak için açıyoruz. Geliştirmek için milyarlarca dolar yatırım yaptık ve pandemi öncesinde patent aldık.”

Pfizer, ellerine henüz yasal bildirim ve belge ulaşmadığı için konuyla ilgili yorum yapamayacaklarını açıkladı.