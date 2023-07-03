2023’ün ilk altı ayında 1361 hekim yurt dışı için belge aldı

Yılın ilk altı ayında toplam 1361 hekim, Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) gidecekleri ülkelere sunmak üzere ‘iyi hal belgesi’ talep etti.

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Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğini işaret ediyor. 2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’de 90, 2014’de 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvurularda ciddi bir ivme kaydedildi. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse 1405 hekim söz konusu belgeyi talep etti.

Geçen yıl belge için başvuran 2 bin 685 hekimin 1341’i pratisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 9 Mart 2022’de Beştepe’deki konuşmasındaki ifadeleri kırılmayı artırmıştı: “Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla yola devam ederiz. Daha da ileriye gidiyorum. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Asistan doktorlarımızla yola devam ederiz.”