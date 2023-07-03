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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin ‘içişleri’ Engin Özkoç’a emanet

Eski CHP Sakarya milletvekili Engin Özkoç, parti örgütü ve örgütlenmeden sorumlu genel başkan başdanışmanı oldu.

Engin Özkoç. (AA)

Özkoç’un yeni görevi CHP tarafından duyuruldu.


TBMM’nin bir önceki döneminde CHP Sakarya milletvekili olan Özkoç, partinin grup başkanvekilliği görevini de yürütüyordu.

Özkoç yeni dönemde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla ‘yürütmede buluşmak’ için milletvekili adayı olmamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a kaybetmişti.

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