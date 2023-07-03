CHP’nin ‘içişleri’ Engin Özkoç’a emanet

Erkan’dan ‘habersiz’ döviz satmışlar Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ‘rezerv satışı bitti’ mesajlarına karşılık kamu bankalarının bugün yaklaşık 1 milyar dolar sattığı bildirildi. Merkez Bankası, kendi hedefini gerçekçi bulmadı ENAG’a göre altı aylık enflasyon yüzde 50 Döviz kurlarındaki artış nedeniyle haziranda kur korumalı mevduat ödemeleri için bütçe ve Merkez Bankası’ndan toplamda 192 milyar liraya kadar para […]