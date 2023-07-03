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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan: Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kiraya yüzde 25 zam sınırının temmuzdaki sözleşmeler için de devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da katlarca artmıştı. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı. Ancak kiralarda artış devam ediyor.


Bugün kabine toplantısı sonrası söz konusu sınırla ilgili konuşan Erdoğan, “Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir” dedi.

Yüzde 25 kira artış sınırı, ilanların geri çekilmesine ve yeni kiraya çıkan evlerin de fiyatlarının uçmasına neden olmuştu. Uzmanlar bu çözümün piyasayı olumsuz etkilediğini düşünüyor.

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