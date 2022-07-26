İstanbul Emlakçılar Odası başkanı: Yüzde 25 sınırı evleri boş bıraktırdı

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son dönemde kiralarla ilgili şikayetlerin arttığına tanıklık ettiklerini, yüksek bedelden anlaşan kiracıların kiralarını ödeyemediğini söyledi.

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Türkiye’de son aylarda hızla artarak haziranda yüzde 78,62’yle son 24 yılın rekorunu kıran enflasyon, büyük şehirler ve turizm bölgelerinde yüksek talebe bağlı olarak çok daha sert hissediliyor. Bu da söz konusu bölgelerde hayatın daha pahalılaşması anlamına geliyor. Fiyat artışlarının en sert hissedildiği alanlardan biri de konut kiraları.

BloombergHT’den Cemre Nur Karaca’ya konuşan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa son dönemde yüksek bedelden anlaşan kiracıların kiralarını ödeyemediğine ilişkin şikayetlerin ‘iki-üç katına çıktığını’ söyledi.

Aşa, şunları dedi: “Son bir yıldır ev sahiplerine kiraları daha uygun bir fiyata indirmeleri için sesleniyoruz. Bazı fırsatçı ev sahipleri değerinden iki-üç katı fazla kiralama yapıyorlar. Bu durumun sonunda bu hale geleceğini söyledik ve uyardık. Şimdi mecbur kaldıkları için yüksekten ev kiralayan kiracılar, kira ödeyemiyor. Bu durumda hem kiracı mağdur hem de ev sahibi mağdur.”

‘Kombiyi alıp sökmeler, eşyaları alıp satmalar gibi problemler var’

Ev sahiplerini kiraları daha makul bir seviyeye indirmeye çağırdıklarını oda başkanı, şöyle devam etti: “Şu anda icralar, hacizler, kavgalar söz konusu. Kombiyi alıp sökmeler, eşyalı evlerde, eşyaları alıp satmalar gibi problemler yaşanıyor. Bu konudaki şikayetler iki üç katına çıktı. Tüm bu olumsuz olayların sebebi yüksek kira bedelleri. Ev sahiplerine yüksek kira bedelleri tatlı geliyor ancak işte sonunda bu tarz sorunlar yaşanıyor.”

‘Mutlaka yeni konut arzı yaratmak gerekiyor‘

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurmuştu. Uygulamayla birlikte kayıt dışılığın artacağı, mahkemelerdeki kiracı ev sahibi davalarının yoğunlaşacağı söylenmişti.

Kira artışına tavan getiren düzenlemeyi değerlendiren Aşa, şunları dedi: “1 Temmuz 2023’e kadar yüzlerce kişi evlerini boş tutuyor. Yüzde 25 oranına takılmamak için Ağustos ayını bekliyorlar. Bu oran zaten uygulanmıyor hatta kiracılar yüzde 50 zamma bile razı. Yüzde 25’lik sınır sembolik kaldı. Mutlaka yeni konut arzı yaratmak gerekiyor.”