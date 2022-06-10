Kira düzenlemesi piyasayı daha da karıştırdı: ‘Çifte kontrat’ uyarısı

Yüzde 25 zam sınırlaması sonrası kiralar artarken, emlak müşavirleri ev sahibiyle kiracı arasında da ‘çift kontrat’ kullanımının artacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini açıklamıştı.

Ekonomistlerin ‘kiraları artırır’ diye uyardığı bu müdahalenin de tutmadığı görülüyor.

Zam sınırlamasından endişe eden ev sahipleri, ilandaki kiralık ev ve işyeri kira bedellerine hiç hesapta yokken yüzde 35 ila yüzde 50 zam yaptı. Zam oranı bazı bölgelerde yüzde 100’lere dayandı.

Düzenlemeyi Sözcü’den Erdoğan Süzer’e değerlendiren emlak müşaviri Salim Taşçı, bu durumun ‘kaş yapayım derken göz çıkarmak’ deyimiyle uygun olduğunu söyledi.

Kiralarda artış

Kanun değişikliği duyulur duyulmaz kiralık ev fiyatlarına adeta zam yağdığını belirten Taşçı, “Ev sahipleri çift haneye koşan yüksek enflasyona rağmen kira zammının yüzde 25’le sınırlanmasına razı olamıyor. Düzenleme duyulur duyulmaz yeni ilandaki 2 bin liralık evlerin kirası 3 bin liraya, 3 bin liralık evler 4 bin liraya çıktı. Bazı bölgelerde artışlar çok daha yüksek oldu” dedi.

‘Çifte kontratla vergi kaybı yaşanır’

Yüzde 25 zam sınırından kurtulmak isteyen ev sahiplerinin 10 yıldır oturan kiracılarını üç ay önceden haber verip çıkarmaya başlayacağını anlatan Taşçı, şunları söyledi: “Çıkmak istemeyen kiracı ev sahibiyle çifte kontrat yapıp enflasyona uyumlu zammı kabul eder. Çifte kontratla vergi kaybı yaşanır. Beş yıllık kiracılara tahliye davaları yağar. Yağmaya da başladı. Tuzu kuru ev sahipleri evini kiralamaz, boş bekletir. Geçimini kira geliriyle sağlayanlar çok zor duruma düşer. Herkes kira zammını enflasyona uyarlamak için uğraşır, kiracının da ev sahibinin de rahatı kalmaz.”