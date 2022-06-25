Kiralarda ‘yüzde 25’ krizi: İlanlar geri çekildi, fiyatlar uçtu

Konut kiralarında yüzde 25’lik kira artış sınırına takılmak istemeyen birçok ev sahibi, internete koydukları ilanları geri çekmeye başladı.

Nisanda Türkiye’de 122 bin olan kiralık konut sayısı, bugün 85 bine düştü. Kiralık ev sayısının azalması kira fiyatlarında da artışa neden oldu.

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Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Merkez Bankası (MB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre martta konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 110 oldu. Kiralardaki bu artışı durdurmak için dört bakanlık toplanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini açıkladı.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı haziran için yüzde 39,33 olmuştu.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli’nin haberine göre; emlakçı Semra Yıldız, ev sahiplerinin zam sınırına takılmamak için ilanları çektiklerini söyledi: “Şimdi kiraya verecek ev azaldı. Talep olunca ev de olmayınca mevcut kiralık ev ilanlarının fiyatları yükseldi.”

Habere göre bazı ev sahipleriyse kontratı 2 Temmuz sonrası yaparak bir aylık ücreti elden aldı ve zam sınırını aştı.

Yıldız zam sınırının kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirdiğini de söyledi: “Ev sahipleri çeşitli bahaneler üreterek kiracıları çıkarmak istiyor. 1 Temmuz sonrası yüksek fiyattan kiraya vermeyi planlıyorlar. Kiracılarsa devletin belirlediği sınırın üzerine çıkmıyor ve durum mahkemeye taşınıyor. Burada kiracı haklı çıkıyor tabii.”

İstanbul’da 1,8 milyon boş konut var ancak herkes için erişilebilir olmadığından kiralanamıyor.