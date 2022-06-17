Ev sahipleri sınırı aşmanın yolunu bulmuş: Üç maddeyle fahiş zamma devam

Ev sahipleri konutlarda kira artışına getirilen yüzde 25 sınırından kaçabilmek için üç formül geliştirdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurmuştu. Uygulamayla birlikte kayıt dışılığın artacağı, mahkemelerdeki kiracı ev sahibi davalarının yoğunlaşacağı uyarısı yapılmıştı. Uygulama 10 Haziran’da yürürlüğe girmişti.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre iktidarın ‘çözüm’ diye sunduğu yüzde 25 sınırını ev sahipleri aşmaya devam ediyor. Bunu da geliştirdikleri üç formülle yapıyorlar.

Formüller şöyle: