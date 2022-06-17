Ev sahipleri sınırı aşmanın yolunu bulmuş: Üç maddeyle fahiş zamma devam

Ev sahipleri konutlarda kira artışına getirilen yüzde 25 sınırından kaçabilmek için üç formül geliştirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurmuştu. Uygulamayla birlikte kayıt dışılığın artacağı, mahkemelerdeki kiracı ev sahibi davalarının yoğunlaşacağı uyarısı yapılmıştı. Uygulama 10 Haziran’da yürürlüğe girmişti.
Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre iktidarın ‘çözüm’ diye sunduğu yüzde 25 sınırını ev sahipleri aşmaya devam ediyor. Bunu da geliştirdikleri üç formülle yapıyorlar.
Formüller şöyle:
- Kiraya zam sınırı mevcut kiracılar için geçerli, yeni kiraya verilecek evde bir düzenleme yok. Bu nedenle bugünlerde evini yeni kiraya verecekler, düzenleme öncesi belirlediği rakamı artırdı. Yani daha yolun başında zammı yaptı.
- Kimi ev sahipleriyse zam sınırına yakalanmamak için sözleşme tarihiyle oynamayı seçti. Bugün kiraya verilen bir evde sözleşme bir yılda yenilendiğinde en çok yüzde 25 zamlanacak. Ancak 1 Temmuz sonrası sözleşmeler zam sınırlaması dışında olacak. O nedenle taraflar anlaşıp el sıkışılsa da sözleşmede ileri bir tarih yazılıyor.
- Kimi ev sahipleri eğer acil ihtiyacı yoksa beklemeye geçti. Kimileri emlak ofislerine ‘Bir ay bekleyelim’ derken, kimi kira kararını askıya aldı.