RTÜK sopayı gösterdi: Dijital platformlara Erdoğan uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital platformların son zamanlarda yayıncılık ilkelerini fazlaca ihlal ettiğini öne sürdü. Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aleyhine yayınların ‘kabul edilmeyeceği’ belirtildi.

Fotoğraf: Dijital platformlar

RTÜK, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Exxen, Blu TV gibi dijital yayın platformlarını ‘uyardı.’

Açıklamada RTÜK’ün, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında içerik denetimlerine hız verdiği, izleme uzmanlarınca platform yayınlarının dikkatle takip ettiği vurgulandı.

Son dönemde bu platformlara ilişkin çokça şikayet alındığı, yayıncılık ilkelerinin fazlaca ihlal edildiği kaydedildi. Gerekli hallerde ‘en ağır müeyyidelerin uygulamasından çekinilmeyeceği’ belirtildi.

RTÜK’ün kırmızı çizgileri

Açıklamada ‘RTÜK’ün kırmızı çizgileri’ sıralandı; ‘milli güvenlikten taviz vermeyen Kurul’un yayınlarda terör ve terör propagandası ile, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine asla müsaade etmeyeceği’ kaydedildi.

Atatürk ve Erdoğan aleyhine yayınlara izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar belirtildi:

*Aile kurumumuzu incitici, manevi ve kültürel değerlerimize saldıran, toplumsal sağlığı tehdit eden sapkın ilişkiler içeren, mizah programlarında dini değerlerimize hakaret eden, devletimiz, Sayın cumhurbaşkanımız ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk aleyhinde yapılan yayınlar kabul edilemez.

*Yönetim gereği ‘açık kapı’ iletişim politikasını yürüten RTÜK, elindeki yaptırım gücünü kullanmayı son çare olarak görmektedir. Muhataplarıyla önce diyalog yolunu tercih eden üst kurulumuz, olası sorunların çözümünü karşılıklı anlayış çerçevesinde yerine getirmektedir. Ancak, iyi niyetli çabalarımızın dikkate alınmaması veya yapıcı uyarılarımıza riayet edilmemesi durumunda ise RTÜK en ağır müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyecektir.