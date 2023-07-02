Disney+ birçok yerli yapımı kütüphaneden kaldırdı

MURAT SEVİNÇ Yedinci eleştiri yazısı Bir önceki yazının dipnotunda Merdan Yanardağ konusunu ayrıca yazacağımı söylemiştim. Yanardağ’ın tutuklanmasına biraz daha geniş bir çerçeveden bakmayı öneriyorum çünkü yüz yüze kaldığı muamele, iktidarıyla muhalefetiyle demokrasi ve hukuk düşüncesinin Türkiye’deki halini gösteren dört başı mamur bir örnek niteliğinde. Başlarken, insan hakları söz konusu olduğunda her şeyin, ‘turnusol’ işlevi gören […]