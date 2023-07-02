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Yaramazlara biraz batar!

Disney+ birçok yerli yapımı kütüphaneden kaldırdı

Türkiye’de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney+, platformdaki orijinal Türk yapımlarının birçoğunu kaldırdı. 

Disney+’ın orijinal yerli yapımlarının ay sonunda ABD başta olmak üzere yurt dışında kaldırılacağı açıklanmıştı.


Disney+ Türkiye’nin orijinal yapımlara onay verme sürecini de askıya aldığı iddia edilmişti.

1 Temmuz itibarıyla Disney+’ın yerli içeriklerinin birçoğu Türkiye’deki kütüphaneden de kaldırıldı.

Platformda, ‘Recep İvedik 7’, ‘Kral Şakir: Geri Dönüşüm’, ‘Ben Gri’, ‘Kaçış’, ‘Dünyayla Benim Aramda’, ‘Yılbaşı Gecesi’, ‘Bursa Bülbülü’ ve ‘Özür Dilerim’ gibi yapımları izlemek isteyen kullanıcılar içeriklere ulaşamıyor.

Yakın zaman önce yayınlanan ‘Aktris’ ve ‘Arayış’ dizileri halen ulaşılabilir durumda.

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