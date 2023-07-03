Riff Cohen: Mutluluk sıkışıp kaldığında, ağlamaya ihtiyaç duyduğumuz içindir

SERTAÇ ÇOMAK

İsrailli sanatçı Riff Cohen, Türkiye’ye gelip şarkılarını söyleyeceği için çok müteşekkir olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: İKSV

Türkiye’de büyük hayran kitlesine sahip Cohen, 5 Temmuz’da Ankara’da, 8 Temmuz’da da 30’uncu İKSV Caz Festivali kapsamında Parkorman’da konser verecek.

Şarkılarını İbranice, Fransızca ve Arapça söyleyen Cohen, İstanbul konserinde dünya çapında ünlü perküsyon ustası Okay Temiz’le sahne alacak.

Cohen’le Türkiye’deki popülerliğinden, kültürle geleneklerden ve kişisel değişimlerden konuştuk…

‘Bazen sadece neşeli bir enerjim oluyor’

Şarkılarınız insanlarda neşe uyandırıyor ve bunu pozitif enerjinizle yansıtıyorsunuz… Günlük hayatınızda da enerjik ve pozitif biri misiniz?

Bu soruyu sevdim! Evet, kesinlikle! Duygusal dışavurumum üzerine çalışıyorum. Mutluluk sıkışıp kaldığında, genellikle ağlamaya ihtiyaç duyduğun içindir. Bazen tam olarak neye ağladığımızı anlamayız ama ben ağlarım, ağlarım ve bazen günlerce ağlarım.

Ağlamakta bir sakınca olmadığını çocuklarıma bile öğretiyorum. Hayatın güzelliğinden dolayı, etrafımdaki insanlara şükran duyduğumdan ve minnettar olduğumdan dolayı ağlıyorum. Bunu yaptıktan sonra mutlu, temiz ve parlak olabilirsin.

Gerçekten bazen sadece neşeli bir enerjim oluyor. Araba kullanırken, bulaşık yıkarken çok şarkı söylerim.

‘Benzer kültürlerden gelen duyguların çok derin bir anlayışı var’

Türkiye’de büyük bir hayran kitleniz var ve burada daha önce de konserleriniz oldu… Bu kadar sevilmek nasıl bir duygu?

Başlangıçta biraz şok oldum ama zamanla nasıl kabul edip karşılayacağımı öğrendim. Bazen hepimizin benzer kültürden aldığı duyguların çok derin bir anlayışı olduğunu hissediyorum. Bu bana yalnız olmadığımı ve insanların beni anladığını hissettiriyor! Ve bu harika bir duygu.

Kültürler ve geleneklerle ilgileniyorsunuz. Bunu müzik videolarınıza da yansıtıyorsunuz. Türkiye’yle ilgili ilginç bulduğunuz gelenekler var mı?

Benim için en büyüleyici olan tarihi kültürle modern kültürün bir arada olması. Ek olarak, farklı kökenler ve kültürlerin karışımı da var.

Birisi kimliğini gizlemek istediğinde ortaya çıkan psikolojik karmaşıklık da hoşuma gidiyor 😄. Bu ortadan kalktığında insanlar kendileri olma konusunda daha özgür hissediyor çünkü her şey çok güzel.

Ritim ve perküsyon müziğinizde önemli bir rol oynuyor. Şimdi de ikonik bir ritim ustası Okay Temiz’le sahne alacaksınız. Bu işbirliği nasıl başladı ve gelişti?

Türk menajerim Ozan Korkmaz bu işbirliğini düşündü ve o kadar haklıydı ki… Ayrıca Okay, Tel Aviv’in en havalı yerinde çalmıştı. İnsanlar onu tanıyor ve saf müziği uluslararası alanda takdir görüyor.

Fotoğraf: Fatih Küçük

Okay Temiz’le çalışmak nasıl bir duygu? Müzikal olarak nasıl iletişim kurdunuz?

Onun ve benim repertuarlarımızdan şarkılar seçtik. Konserden bir hafta önce buluşup bizimle performans sergileyen harika müzisyenlerle aramızdaki sihri bulacağız.

Müzikal yolculuğunuzun en başından bugüne dönüp baktığınızda, bir sanatçı ve bir insan olarak kendinizde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz?

Sorularını çok sevdim! Kariyerden daha çok müzik ve yaşamla ilgileniyorum. Anne olmak hoşuma gidiyor, beni tamamlıyor. Boşanmamdan dolayı hala iyileşme sürecindeyim. Anın tadını daha çok çıkarıyorum.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Evimdeki samimi stüdyodan büyük sahnelerinize, Türkiye’ye gelip şarkılarımı söyleyeceğim için çok müteşekkirim. Hepinizi görmek ve eğlenmek dileğiyle… Sevgiler, Riff.