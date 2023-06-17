İstanbul Caz Festivali’nde ‘kaçırmak istemeyeceğiniz’ beş konser

30’uncu yılını, 7-19 Temmuz tarihlerinde zengin bir programla kutlamaya hazırlanan İstanbul Caz Festivali’nde kaçırmak istemeyeceğiniz beş konseri festival direktörü Harun İzer sıraladı.

İstanbulluları 30 senedir tüm çeşitlilikleriyle bir araya getiren İstanbul Caz Festivali’nde bu yıl 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı sahneye çıkacak.

Amerikan folk topluluklarından ‘The Lumineers’, Afro-pop’un çığır açan sesi ‘Fatoumata Diawara’, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle ‘Lizz Wright’ ve ‘çağdaş cazın en güzel sesleri’ arasında gösterilen Güney Kore’nin yıldız ismi ‘Youn Sun Nah Quartet’ın yer aldığı festivalde kaçırmamanız gereken beş konseri festival direktörü Harun İzer’e sorduk.

Alfa Mist

Bu yıl festivalin en güçlü topları Parkorman’da, dolayısıyla önerilerimin çoğu oradan olacak. ‘Alfa Mist’ geçen yıl Salon’da muhteşem bir konser vermişti, biletler bir anda bitmişti. Bu yıl herkes izleyebilsin diye onu festivalin Parkorman sahnesine davet ettik, atlamayın!

Tarih: 9 Temmuz Pazar

Mekan: Parkorman

Alfa Mist

Riff Cohen & Okay Temiz

Festivalin bu yılki en ilginç buluşmalarından biri İsrail’in en güzel seslerinden biri olan ‘Riff Cohen’ ile vurmalı çalgılarda büyük üstad ‘Okay Temiz’in birlikte verecekleri konser olacak. Bu tarihi ana tanıklık etme fırsatını kaçırmayın.

Tarih: 8 Temmuz Cumartesi

Mekan: Parkorman

Riff Cohen – Okay Temiz

Kovacs

Hollanda’dan muhteşem bir ses. Aslında onu bilen biliyor, Amy Winehouse kadar karizmatik Billie Holiday kadar içten ve çarpıcı bir isim. Sahnede herkesi yakalayacak bir isim ‘Sharon Kovacs’

Tarih: 8 Temmuz Cumartesi

Mekan: Parkorman

Kovacs

Fatoumata Diawara

Mali ve kuzey Afrika’nın cıvıl cıvıl müziğini ve renklerini Esma Sultan Yalısı’nda adeta bir parti havasında izleyeceğiniz bir yaz gecesi, bence başka bir şey söylememe gerek yok!

Tarih: 17 Temmuz Pazartesi

Mekan: The Marmara Esma Sultan Yalısı

Fatoumata Diawara

Taşra Üçlemesi Caz Projesi (Gece Gezmesi)

Nuri Bilge Ceylan’ın ünlü ‘Taşra Üçlemesi’ filmlerinden sahneler üzerine besteler ve emprovizasyonlar içeren bu özel konser, +1’li Gece Gezmesi kapsamında gerçekleşecek özel işlerden biri. Gelirseniz aynı gece gerçekleşecek diğer konserleri de kaçırmayın tabii!

Tarih: 13 Temmuz Perşembe

Mekan: Kadıköy Sineması

Taşra Üçlemesi Caz Projesi

Festival biletleri passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişede (pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) edinilebilir.

Ayrıntılı bilgi ve program için caz.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.