İstanbul Caz Festivali 30 yaşında: Program açıklandı

Bu yıl 7-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Caz Festivali, 30 yaşını zengin bir programla kutluyor.

Fatoumata Diawara Fotoğraflar: İKSV

Temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali’ndeki 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı sahneye çıkacak.

Lizz Wright

11 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında Amerikan folk topluluklarından ‘The Lumineers’, Afro-pop’un çığır açan sesi ‘Fatoumata Diawara’, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle ‘Lizz Wright’ ve ‘Çağdaş cazın en güzel sesleri’ arasında gösterilen Güney Kore’nin yıldız ismi ‘Youn Sun Nah Quartet’ yer alıyor.

Festivalin bu yıl merkezini taşıdığı Parkorman’da üç güne yayılan konserlerde; Morcheeba, Alfa Mist, Kovacs, Mammal Hands, Adamlar, Ekin Beril, Elif Sanchez, Mert Demir, Takeshi’s Cashew ve daha birçok isim, trip-pop’tan funka, cazdan rocka uzanan konserlerde festival havası estirecek.

Robert Kolej de konser mekanı

Festivalin klasik mekânlarına bu yıl Parkorman’ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Kolej de

ekleniyor. Festivalin diğer konserlerine The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the

Bosphorus ev sahipliği yapacak.

+1’li Gece Gezmesi, bu yıl da Kadıköy’ün sevilen 4 mekanı olan Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy

Sineması ve The Wall’daki konserlerle müzikseverleri hareketli bir maratona çıkaracak.

Yıllardır festivalin en sevilen etkinliklerinden olan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek. Festivalin müziği parklara yaydığı Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenecek ücretsiz Parklarda Caz konserlerine yine her yaştan izleyici davetli olacak.

En sevilen etkinliklerden biri, ‘Caz Vapuru’

Festival 2003 yılından bu yana düzenlediği Genç Caz+ konser serisiyle, 30 yaş altı amatör müzisyenlere

sahnesinde yer açarken, 2021’den beri ise Mehmet Uluğ Fonu’nun desteğiyle genç müzisyenlerin ilk

profesyonel albüm kayıtlarını yapmalarını sağlıyor. Genç Caz+ finalistleri aynı zamanda Parklarda Caz

konserlerinde izleyiciyle buluşuyor.

Festival biletleri Lale Kart üyeleri öncelikli olarak 20 Mart saat 10.30’da satışa çıkacak. Genel satış 24 Mart Cuma 10.30’da başlayacak. Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

Amerikan folk topluluklarından The Lumineers festivalin ağır toplarından

Festival biletleri; passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişede (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) edinilebilir.

Ayrıntılı bilgi ve program için caz.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.