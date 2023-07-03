Yargıtay, Leyla Aydemir davasında beraat kararlarının bozulmasını istedi

Yargıtay Başsavcılığı, Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin yedi sanık hakkında verilen beraat kararının bozulması istemini Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne sundu.

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Dört yaşındaki Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018’de dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolmuş, cesedi 18 gün sonra köye 2 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Yargıtay Başsavcılığı, Aydemir’in ölümüne ilişkin yeniden yargılanan yedi sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak, hükmün bozulmasını talep etti.

AA’nın haberine göre, anne Şükran Aydemir’in vekili avukat Erdoğan Tunç’un dosyayla ilgili temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay Başsavcılığı, dosyayı inceleyerek Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne sundu.

Başsavcılıkça hazırlanan tebliğnamede, yerel mahkemece “Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nün 8 Haziran 2021 tarihli ses kaydı çözümleme tutanağında X erkek şahıs ve Y erkek şahıs şeklinde belirtilen konuşan kişilerin kimlik bilgilerinin belli olmadığı, belirlenmesinin mümkün olmadığı, konuşma içeriğinin esasa etkili olmadığı, ‘hukuka aykırı delil’ olarak değerlendirilen belirsiz konuşmaların yer aldığı CD içerikleri ile ilgili araştırma yapılmasına yer olmadığı”na karar verildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Eksik incelemeyle tüm sanıkların beraatine karar verilmesinin hukuka aykırı görüldüğünden, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve anne Şükran Aydemir’in vekilinin temyiz istemlerinin kabulüyle, temyiz edilen hükmün CMK’nın 302’nci maddesi uyarınca bozulması talebiyle dosyanın tebliğ edildiği bildirildi.