Erkan’dan ‘habersiz’ döviz satmışlar

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ‘rezerv satışı bitti’ mesajlarına karşılık kamu bankalarının bugün yaklaşık 1 milyar dolar sattığı bildirildi.

Erkan, banka yöneticileriyle görüşmüştü. Fotoğraf: AA

Seçimler sonrası iktidar, ekonomide ‘yeni’ bir rota çizmeye çalışıyor. Hazine ve Maliye bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek ve yeni MB Başkanı Erkan, ‘ortodoks’ mesajlar vermeye devam ediyor. Daha iki ay önce ‘bu can bu tende oldukça’ faizlere karşı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen MB, iki haftaki önceki toplantısı faizleri yüzde 15’e çıkardı. Piyasaysa artışı yeterli bulmadı.

Ekonomi gazetesinden Maruf Buzcugil’in kulis haberinde Erkan’ın, toplantı sonrası bankacılarla görüşmesinde kurların aşağıda tutulmasını sağlamaya yönelik rezerv satışının son bulduğunu kesin bir dille ifade ettiği aktarılmıştı. Bu sözler, son haftalardaki rezerv artışıyla birlikte olumlu karşılanmıştı.

Ama piyasanın ‘güven’ beklediği dönemde bu sözlere karşın MB’nin döviz satmaya devam ettiği bildirildi.

Bloomberg’in Kerim Karakaya ve Aslı Kandemir imzalı haberine göre kamu bankaları bugün TL’yi desteklemek için yaklaşık 1 milyar dolar daha sattı.