Erkan, bankacılara döviz alımıyla ilgili sitem etmiş

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın, faiz kararının ardından bankacılarla toplantısında para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdiği öğrenildi. Erkan, bankacılara faiz kararı sonrası döviz alımlarıyla ilgili sitem etmiş.

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Seçimler sonrası iktidar, ekonomide ‘yeni’ bir rota çizmeye çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek ve yeni MB Başkanı Erkan, ‘ortodoks’ mesajlar vermeye devam ediyor. Daha iki ay önce ‘bu can bu tende oldukça’ faizlere karşı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a rağmen MB, iki haftaki önceki toplantısı faizleri yüzde 15’e çıkardı. Piyasaysa artışı yeterli bulmadı.

Ekonomi gazetesinden Maruf Buzcugil’e göre Erkan, toplantı sonrası bankacılarla görüşmesinde ‘şahin’ mesajlar verdi.

Birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna değinen Erkan’ın, toplantıda güçlü TL’ye vurgu yaptı.

Erkan’ın, döviz kurunu baskılama amaçlı ‘makro ihtiyati önlemler’in de kademeli olarak kaldırılacağını söylediği öğrenildi.

Habere göre MB başkanı, faiz artış kararının hemen ardından bazı özel bankaların döviz alımına yönelmelerine de sitemde bulunmuş.