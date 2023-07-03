Musk’ın ‘sınırlı görüntüleme’ kararı Twitter göçü başlattı

Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın mavi tiki olmayan hesaplara tweet görüntüleme kısıtlaması getirmesi sonrası kullanıcılar başka platformlara göç etmeye başladı.

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Elon Musk, Twitter’ın yapay zeka aracılığıyla veri çekmenin ve sistem manipülasyonlarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcıların görüntüleyebileceği tweetlere geçici olarak günlük kota getirme kararı alındığını duyurmuştu.

Platformu geçen yıl devralan milyarder Musk, iki gün önceki açıklamasında, onaylı hesaplar için günlük kotanın 6 bin paylaşım olacağını, onaysız hesaplar için 600, yeni onaysız hesaplar içinse 300 olarak belirlendiğini duyurmuştu. Tepkilerin ardından Musk, bu rakamların önce sırasıyla 8 bin, 800 ve 400’e, son olarak da 10 bin, 1000 ve 500’e yükseltildiğini açıklamıştı.

Musk’ın bu tutumu tepkileri dindirmedi. Birçok kullanıcı Twitter’ın kurucusu ve eski yöneticisi Jack Dorsey’in açtığı ‘BlueSky Social’, eski ABD başkanı Donald Trump’ın açtığı ‘Truth Social’ ve Eugen Rochko tarafından kurulan ‘Mastodon’a yöneldi. Öyle ki Musk’ın bu kararı açıklamasından hemen sonra ‘Goodbye Twitter’ (Elveda Twitter) ABD’de ‘trend topic’ oldu.

Yeni sosyal medyaya geçtiğini belirten bazı Twitter kullanıcılarıysa şöyle:

Twitter'ın tadı kaçmaya başladı. Artık daha aktif @bluesky kullanacağım.



Buradan takip edebilirsiniz.

👇https://t.co/3HFXe6cY55



ReTweet Yapan bir kişiye davet kodu paylaşacağım. — Tufan Poyraz (@tufanpoyrazz) July 1, 2023

Bluesky hesabını da açtım sonunda: https://t.co/aXFMGiLUTy — can gurses (@canitti) July 1, 2023

Biri elden ele bu Bluesky davetiyesini Elon Musk’a ulaştırabilir mi? Bu dahiyle iletişimde kalmamız geleceğimiz için kritik öneme sahip:



bsky-social-tajm5-qdsko — Vedat Milor (@vedatmilor) July 1, 2023

Kavimler gocune ben de dahil oldum.https://t.co/q9Xur9URHW — Emre Erkunt (@3rkunt) July 3, 2023

Kimseyi görmüyorum, ama gören olursa şimdilik şuraya dükkan açtım. Henüz bluesky nedir, nasıl işler bilmiyorum, çünkü DAVETİYE yok ama mastodon diye bir yer fazla uzak değilmiş https://t.co/M2QhnxQ8Oq — moon (@mereravings) July 2, 2023

Herkesi beklerim, Twitter gibi yeni bir sosyal medya, herkes orda şimdiden yerinizi alın beni takip edin. @ emrepuzo Elon Musk kızan buraya geliyor. İndirin toplanın.🚀



Truth Social. pic.twitter.com/zKp7o3URRq — emrepuzo (@emrpuzo) July 3, 2023

‘Elon Musk’a boyun eğip para verecek değilim’ deyip Mastodon’a gelen varsa ses etsin 👋https://t.co/YoBiRqYUhI — Eda Narin (@edaanarin) July 2, 2023