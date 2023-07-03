Musk’ın ‘sınırlı görüntüleme’ kararı Twitter göçü başlattı

Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın mavi tiki olmayan hesaplara tweet görüntüleme kısıtlaması getirmesi sonrası kullanıcılar başka platformlara göç etmeye başladı.
Elon Musk, Twitter’ın yapay zeka aracılığıyla veri çekmenin ve sistem manipülasyonlarının önüne geçebilmek amacıyla kullanıcıların görüntüleyebileceği tweetlere geçici olarak günlük kota getirme kararı alındığını duyurmuştu.
Platformu geçen yıl devralan milyarder Musk, iki gün önceki açıklamasında, onaylı hesaplar için günlük kotanın 6 bin paylaşım olacağını, onaysız hesaplar için 600, yeni onaysız hesaplar içinse 300 olarak belirlendiğini duyurmuştu. Tepkilerin ardından Musk, bu rakamların önce sırasıyla 8 bin, 800 ve 400’e, son olarak da 10 bin, 1000 ve 500’e yükseltildiğini açıklamıştı.
Musk’ın bu tutumu tepkileri dindirmedi. Birçok kullanıcı Twitter’ın kurucusu ve eski yöneticisi Jack Dorsey’in açtığı ‘BlueSky Social’, eski ABD başkanı Donald Trump’ın açtığı ‘Truth Social’ ve Eugen Rochko tarafından kurulan ‘Mastodon’a yöneldi. Öyle ki Musk’ın bu kararı açıklamasından hemen sonra ‘Goodbye Twitter’ (Elveda Twitter) ABD’de ‘trend topic’ oldu.
Yeni sosyal medyaya geçtiğini belirten bazı Twitter kullanıcılarıysa şöyle: