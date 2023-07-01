Elon Musk duyurdu: Twitter’da ‘geçici kısıtlamalar’

Twitter CEO’su Elon Musk, mavi tiki olmayan hesapların ‘geçici bir süre’ için günde sadece 600, mavi tikli hesapların da 6 bin gönderi görebileceğini söyledi.

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Musk, Twitter’dan şunları yazdı:

“Aşırı düzeyde veri kazıma ve sistem manipülasyonu için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık:

Doğrulanmış hesaplar günde 6 bin gönderi okuyabilecek.

Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar okuyabilecek.

Yeni ve doğrulanmamış hesaplar günde 300 gönderiye kadar okuyabilecek.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Musk, daha sonra başka bir tweet’le limitlerin ‘yakın zamanda’ mavi tikli hesaplar için 8 bin, mavi tiksiz hesaplar için 800, yeni ve mavi tiksiz hesaplar için 400’e çıkarılacağını söyledi.

Kısıtlamaların ‘geçici’ olduğunu iddia eden Twitter CEO’su herhangi bir süre vermedi.

Bugün akşam saatlerinde Twitter’da akışlarını yenilemek isteyen kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene” ve “Kullanım limiti aşıldı” uyarılarıyla karşılaşmıştı.

Musk’ın bu duyurusunun söz konusu erişim sıkıntısıyla ilgili olup olmadığı henüz belli değil.

Musk, Twitter’a kayıtlı olmayanların artık tweet’leri görememelerine yine ‘veri kazıma ve sistem manipülasyonu’nu gerekçe göstermişti.

Anlamını yitiren ‘doğrulama işareti’

Twitter’da, kullanıcının hesap adının yanında mavi bir onay işaretiyle gösterilen doğrulama işareti 2009 yılında kullanılmaya başlamıştı.

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Musk, doğrulama için kullanılan onay işaretini paralı hale getirmişti.

Twitter Blue adındaki bu abonelik sisteminde aylık 8 dolar (208 TL) ödeyerek mavi tik sahibi olunabiliyor. Twitter, doğrulama anlamına gelen son mavi tikleri de Nisan 2023’te kaldırmıştı.

Para karşılığı satılmadan önce mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamaktı. Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç özelliği taşıyordu.