Twitter artık hesabı olmayanlara kapalı

Sosyal medya platformu Twitter’a kayıtlı olmayanlar artık tweet’leri göremeyecek.

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Hesabı olmayan kullanıcıların son iki gündür Twitter’a girememesi üzerine akıllara erişim sıkıntısı veya son zamanlarda sayısı giderek artan teknik arızalar geldi.

Fakat cuma gecesi Twitter CEO’su Elon Musk’ın, Epic Games CEO’su Tim Sweeney’nin tweet’ine cevap vermesiyle durum netleşti.

Bundan böyle hesabı olmadan veya hesabını açmadan Twitter’a giren kullanıcılar, platformda oturum açmalarını veya hesap oluşturmalarını isteyen bir ekranla karşılaşacak.

Musk, diğer platformlardaki başka örneklerin yanı sıra şimdi de Twitter’a ‘hesap duvarı’ getirildiğini söyleyip ‘internetin bozulduğundan‘ şikayetçi olan Sweeney’e şu cevabı verdi:

“Yüzlerce kuruluş (belki daha fazla), Twitter verilerini son derece agresif bir şekilde, gerçek kullanıcı deneyimini etkileyecek kadar kazıdı. Bunu durdurmak için ne yapmalıyız? Fikirlere açığım.”