CHP’li Berberoğlu: 29 Mayıs itibariyle yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu” dedi

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28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

‘Karşı taraf ‘Kaybettik’ gözüyle bakıyordu’

Radyo Sputnik’te Akşam Postası’na konuşan Berberoğlu, şunları dedi:

*Bir seçimde yenilmek insanlara ağır gelebilir ve bundan dolayı hesap sormak da isteyebilir, doğal haklarıdır. Kimi isterlerse yakasına yapışsınlar ve hesap sorsunlar. Kurultaylar zaten bunun için vardır, MYK değişikliği de bunun için vardır. Kim, nerede, neyi değiştirmek istiyorsa değiştirsin. 29 Mayıs itibariyle biz yüzde 48’i çöpe atmış durumdayız ve bu benim ciğerimi yakıyor çünkü karşı taraf seçime girerken bizden daha fazla korkuyordu.

*Hatta açıkçası karşı taraf “Kaybettik” gözüyle bakıyordu. Biz kazanamadık ama karşılarında hala yüzde 48 duruyor. Merdan Yanardağ’ı savunmaya adliyeye giderken yüzde 48 cebimizde değildi, maalesef değildi. Tartışmalarla öyle bir izlenim doğdu ki sanki biz yüzde 10 aldık karşı taraf da yüzde 50 değil sanki yüzde 90 almış gibi. Sanki biz hezimete uğramışız gibi.

‘Bu ülkede bizler azınlık değiliz’

*Almış olduğumuz yüzde 48’i kendi elimizle dağıtmayalım. Yüzde 48’in korkusunu karşı tarafa böyle hissettirmemekle ne kazanacağız? Bu ülkede bizler azınlık değiliz ama karşı taraf Merdan Yanardağ’ı içeriye atarken on dakika daha fazla düşünecekti ya da korkacaktı ama artık korkmuyor. Yüzde 48’i tamamen bir kaldıraç olarak kullanan bir zihniyet var bu partinin içinde.