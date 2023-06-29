Kılıçdaroğlu: CHP’de genel başkan da değişebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de genel başkanın değişebileceğini belirtse de değişim tartışmalarının kişiler üzerinden yürümemesi gerektiğini dile getirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

CHP lideri, Serbestiyet sitesinin yazarlarının sorularını yanıtladı. Değişim tartışmalarının kişiler üzerinden sürdürmenin doğru olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, İmamoğlu dahil her CHP’linin genel başkanlığa aday olabileceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Tartışmalar kişiler üzerinden sürdürülmemeli

*CHP’nin yaklaşık 100 yıllık tarihi de büyük değişimlerin tarihidir. Son dönemde ortaya çıkan değişim tartışmalarına da bu çerçevede bakıyorum. Ancak bu değişim tartışmalarını kişiler üzerinden sürdürmek de doğru değil. Bu düşüncem kişilerin önemsiz olduğu anlamına gelmemeli. Kişiler elbette değişimin öncülüğünü yapar. Ancak kişilerden daha önemli olan, değişimin felsefesi ve amacıdır. Değişim tartışmalarını bu çerçevede ele almalı ve sürdürmeliyiz.

‘Genel başkan da değişebilir’

*(Değişim, genel başkan değişimini de kapsıyor mu sorusu üzerine) Hangi konuda olursa olsun, değişim dediğimiz olgunun tek boyutu olmaz. Tek boyut üzerinden değerlendirilen, tartışılan değişim olgusu, değişim olmaz. CHP’de genel başkan da değişebilir, değişmiştir de. Genel başkanların, değişime karşı olması da kabul edilemez. Haliyle genel başkan olarak değişime karşı değilim.

‘Koltuk hırsım olmadı’

*Yaşamımın hiçbir döneminde de koltuk hırsım olmadı. Ki sadece bir imgelem olarak değil, somut olarak da o koltukta oturan olmadım. Tercihim vatandaşlarımızın arasında olmaktan yana oldu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım. CHP’nin şu an itibariyle kaptanı benim. Ve şu anki görevim, grup konuşmamda da belirttiğim gibi CHP’yi güvenli bir limana götürmektir.

*(Yerel seçimlerde aday çıkaracak HDP’ye yaklaşımınız ne olacak sorusu üzerine) Yerel seçimlerin milletvekili seçimlerinden ayrı dinamikleri var. Bu seçimlerde aday çok önemli. Halkın beğendiği, güven verdiği adaya farklı partilerden yurttaşlar da oy vermektedir. Yeşil Sol Parti demokrasiye inanmış, saygı duyduğumuz bir parti. Biz, çıkaracağımız ve yeniden aday göstereceğimiz adaylarla, toplumun tüm kesimlerinin, geçmişte hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun herkesin oyuna talip olacağız.

‘Ekrem Bey de dahil her CHP’li aday olabilir’

*CHP, genel başkanını kurultaylarında seçer. Adaylar çıkar ve yarışırlar. CHP, hiç kimseye altın tabak içinde genel başkanlığı sunmaz. Bu davranış CHP’nin geleneğinde yoktur. CHP kurultaylarında genel başkanların yaşından ziyade birikimine, çalışkanlığına, halkla ilişkilerine vs. bakılır. Ekrem (İmamoğlu) Bey de dahil olmak üzere elbette her CHP’li, CHP’ye genel başkan adayı olabilir. Bunda hiçbir tereddüdüm yok.