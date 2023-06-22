CHP’li Köksal: Değişim olacaksa Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak

CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, “Bir değişim Cumhuriyet Halk Partisinde olacaksa bu genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

‘Konuşuluyor, konuşulacak‘

Köksal, Meclis’teki odasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

‘Değişim’ tartışmalarına ilişkin konuşan CHP grup başkan vekili, şunları dedi:

“Bunlar tabii ki parti içerisinde konuşuluyor, konuşulacak. Dün il başkanları toplantımızda da il başkanları seçim boyunca yaşadıklarını, seçime ilişkin gözlemlerini anlattılar. Bir değişim Cumhuriyet Halk Partisinde olacaksa bu genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde olacak bir değişimdir.

Genel başkanımız keza bunu grup toplantısında ‘Bu partide kadınlar olacak, gençler olacak, bu çınarı birlikte büyüteceğiz.’ diyerek de bu değişimin aslında fişeğini yakmıştır. Partide biraz daha gençleşme, kadınların daha çok temsiliyet görevlerinde olması, siyasette daha çok temsil edilmesi bizim de istediğimiz, genel başkanımızın da öncelediği konulardan birisi.”