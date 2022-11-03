Akşam Postası / 3 Kasım 2022

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 85,5

Bazı vergilerle harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı -Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşürme yetkisini kullanmazsa- 2023’te yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

Kılıçdaroğlu’nun Londra günlüğü: ‘Temiz yatırım’ arayışında ikinci durak

Türkiye’nin ‘temiz’ yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Britanya’nın başkenti Londra’da bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Konu metamfetamin: ‘Sansür yasası’nda ilk hedef Kılıçdaroğlu

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı ‘sansür yasası’nın ilk hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Anket: AKP’de dipten dönüş belirginleşti

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu yüzde 32,4 olarak ölçüldü. CHP’nin oyu yüzde 29,1 seviyesinde. MHP’yse yüzde 7 barajının bile altında.

Altılı masa 14 Kasım’da toplanacak: Babacan, liderleri ziyaret edecek

Altılı masanın ikinci tur toplantılarının ikincisi, DEVA Partisi’nde düzenlenecek. DEVA Partisi’nin açıklamasına göre; altı siyasi partinin genel başkanı, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Babacan, toplantı öncesinde zirve gündemini görüşmek üzere siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edecek.

Soylu, Kılıçdaroğlu’na ‘ses kaydı’ imasından sonra ‘kırmızı dosya’ gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ve başka suçlardan yakalan kişilerle fotoğrafları çıkması üzerine ‘Fotoroman Süleyman’ diye nitelediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elindeki kırmızı dosyayla canlı yayına çıkıp, “Bu dosya açılacak” dedi. Dosyada ‘FETÖ’ ve CHP’nin ilişkisini anlatan unsurların olduğunu iddia eden Soylu, sunucunun “Nasıl bir ilişkisi var” sorusunu yanıtlamayarak konuyu değiştirdi.

HDP: Cumhuriyet’le değil, antidemokratik karakteriyle sorunumuz var

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, grup toplantısında “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz” demişti. Sözler tepki çektikten sonra HDP sözcüsünden açıklama geldi: “Cumhuriyetle değil, ant demokratik karakteriyle sorunumuz var” dedi.

Demirtaş’tan Elon Musk’a ‘mavi tik’ tepkisi: Parayı asıl siz patronlar ödemelisiniz

Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş, satın aldığı Twitter’ın mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını söyleyen Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi ABD’li milyarder Elon Musk’a tepki gösterdi: “Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Yani, (parayı) asıl ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?”

TOBB yetkilisi: Daha az kredi vermeleri için bankalara talimat gidiyor

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, faizlerin düşmesine karşın finansmana erişimde sıkıntı olduğu belirterek ”Daha az kredi vermeleri yönünde bankalara talimatlar verildiğini görüyoruz” dedi.

Britanya’da 33 yılın en yüksek faiz artışı: Yüzde 3’e çıktı

Britanya’nın merkez bankası, son 33 yılın en büyük artırımına giderek politika faizini 75 baz puan yükseltti.

Bahis soruşturması: Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el kondu

Sekiz ay önce Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el kondu.

Özdağ işi gücü bırakıp AKP için anket yaptırmış: Soylu oy kaybettiriyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir anket yaptırdıklarını ve sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP’ye oy kaybettirdiğini gördükleri söyledi.

İspanya’da binlerce işçi hayat pahalılığını protesto etti: Ya maaş artışı ya çatışma

İspanya’nın iki büyük işçi sendikası, artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı satın alma gücünü koruyacak şekilde maaş artışı talebiyle sokağa çıktı. ‘Ya maaş artışı ya çatışma’ diyen işçiler taleplerinin kabul edilmesini istedi.