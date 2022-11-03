TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 85,5

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekimde yıllık enflasyon yüzde 85,51 oldu.

Üretici fiyatları aylık yüzde 7,83 artarken, yıllık yüzde 151,50’den yüzde 157,69’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) enflasyonun aylık bazda yüzde 7,18, yıllık olaraksa yüzde 185,34 arttığını açıklamıştı.

Öncü gösterge sayılan İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göreyse kentteki tüketici fiyatları geçen yıla göre yüzde 108,8 arttı.

Reuters’ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette ekim için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,8-87,4 arasında yer almıştı. TÜFE en son Haziran 1998 döneminde yüzde 90,6 artış kaydetmişti.

TÜİK’in açıkladığı verilere göreyse enflasyon ekimde aylık yüzde 3,54 arttı. Yıllık artışsa yüzde 85,51 oldu.

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3,22 artış gösterirken, yıllık artış ekimde 68,09’dan yüzde 70.45 seviyesine çıktı.

Eylülde yıllık enflasyon yüzde 83,45 olarak açıklanmıştı.

İktidar baz etkisini bekliyor

İktidar enflasyonla mücadele etmek için önlemler almak yerine baz etkisine sığınıyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylülde “Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum” demişti.

Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyor.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.