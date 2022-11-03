Çavuşoğlu’yla görüşen Stoltenberg’e göre İsveç ve Finlandiya’nın üyelik zamanı geldi

Türkiye’ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmeden sonraki konuşmasında, “Artık İsveç ve Finlandiya’nın tam üye olarak NATO’ya katılması lazım” dedi.

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Çavuşoğlu ve Stoltenberg, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ndeki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

AA’nın haberine göre Çavuşoğlu Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde, 28 Haziran’da Üçlü Muhtıranın imzalandığını hatırlatarak, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam üyelik için ‘atması gereken adımların olduğunu’ savundu. Çavuşoğlu, henüz istenilen düzeyde adımları atılmadığını savundu.

Konuya ilişkin konuşan Stoltenberg de her üç ülke arasındaki anlaşmayı hatırlatarak, şunları dedi: “Türkiye’nin önemli beklentileri var. Güvenlik endişelerinizi paylaşıyorum. İsveç ve Finlandiya uzun vadeli ortaklıklarını taahhüt ediyorlar. Her iki ülkenin de somut adımlarını memnuniyetle karşılıyorum. Kalıcı bir mekanizma oluşturulmuş oldu.

İsveç terör örgütlerine katılımı engellemek için yeni adımlar atıyor. Finlandiya ve İsveç, Türkiye’nin endişelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırlar. Artık İsveç ve Finlandiya’nın tam üye olarak NATO’ya katılması lazım. Bu zor zamanlarda bunu tamamlamamız gerekiyor.”