Altılı masa 14 Kasım’da toplanacak: Babacan, liderleri ziyaret edecek

Altılı masanın ikinci tur toplantılarının ikincisi, DEVA Partisi’nde düzenlenecek. DEVA Partisi’nin açıklamasına göre; altı siyasi partinin genel başkanı, 14 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 12:00’de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek. Babacan, toplantı öncesinde zirve gündemini görüşmek üzere siyasi parti genel başkanlarını ziyaret edecek.

Fotoğraf: ANKA

Babacan’ın ilk durağı 7 Kasım Pazartesi saat 13:00’de Saadet Partisi Genel Merkezi olacak. Babacan, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’yla görüştükten sonra aynı gün saat 17:00’de Gelecek Partisi’ne geçerek burada Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’yla bir araya gelecek.

Babacan, görüşmelerine 8 Kasım Salı günü saat 12.00’de Demokrat Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Gültekin Uysal’la devam edecek. Babacan, 9 Kasım Çarşamba günü saat 11:00’de CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşecek.

Babacan, 10 Kasım Perşembe günü saat 11:30’da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Genel Başkan Meral Akşener’i ziyaret ederek görüşmelerini tamamlayacak.

İkinci tur görüşmeleri 2 Ekim’de

Millet İttifakı’nı oluşturan altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadiyle 13 Şubat 2022’de başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022’de tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki ise 2 Ekim’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenmişti.