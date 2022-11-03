Britanya’da 33 yılın en yüksek faiz artışı: Yüzde 3’e çıktı

Britanya’nın merkez bankası, son 33 yılın en büyük artırımına giderek politika faizini 75 baz puan yükseltti.

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Britanya’da faiz yüzde 2,25’ten yüzde 3’e yükseltildi.

Bu, geçen yıl aralık ayından beri sekizinci faiz artırımı.

Son 14 yılın en yüksek faiz oranına ulaşan Britanya’da enflasyonun ve konut faizlerinin de bu gelişmeden etkilenmesi bekleniyor.

22 Eylül’de ülkenin merkez bankası faizi 50 baz puan artırarak yüzde 2,25’e yükseltmişti.

Analistlere göre ülkede faiz gelecek yıl yüzde 4,75 olabilir.