Demirtaş’tan Elon Musk’a ‘mavi tik’ tepkisi: Parayı asıl siz patronlar ödemelisiniz

Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş, satın aldığı Twitter’ın mavi tike sahip onaylı hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını söyleyen Tesla ve SpaceX’in Üst Yöneticisi ABD’li milyarder Elon Musk’a tepki gösterdi: “Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Yani, (parayı) asıl ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?”

Fotoğraflar: Reuters

Twitter’da yüzde 9,2’lik hissesi bulunan Musk, nisanda 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter’a talip olmuştu. Sık sık kararını değiştirip platformla mahkemelik olan Musk, nihayet satın alma sürecini tamamladığını geçen günlerde duyurmuştu.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderip şirketin yönetim kurulunu feshederken açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini veriyor.

ABD’li milyarder, şirketi satın alır almaz ayağının tozuyla mavi tik hesaplardan aylık 20 dolar ücret alınacağını açıklamıştı.

ABD’li yazar Stephen King, Twitter’dan Musk’ın planına tepki göstererek “Mavi tikimi korumak için aylık 20 dolar mı? Onlar bana ödeme yapmalı. Eğer bu hayata geçerse giderim” diye yazmıştı.

Musk’sa buna “Faturaları ödememiz gerekiyor” diye cevap vererek ücreti 8 dolara düşürmüştü. Aynı gün de ücretin 8 dolar olacağını duyurarak uygulamayı kesinleştirmişti.

ABD’li milyarderin bu tweet’ini alıntılayan Demirtaş, şunları yazdı: “Selam Elon! Platformu satın alır almaz mavi tikle oynaman hiç hoş değil. Siz patronlar, zaten kullanıcılardan para kazanıyorsunuz. Yani, (para) ödemesi gereken siz olmalısınız. Ayda 7 dolara ne dersin?”

Hi Elon! It’s not nice of you to mess with the blue tick as soon as you purchased the platform. You, bosses, already monetize users. So, it should be you who has to pay. How about $7 per month? https://t.co/YfXY6vNIpn — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 3, 2022

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

Mavi tik neden önemli?

Mavi tikin amacı, Twitter’da başta ünlü kişiler ve gazeteciler olmak üzere bilgi kirliliğini önlemek ve doğrulama sağlamak.

Elon Musk aksini iddia etse de mavi tik birçok kişi ve kuruluş için ‘statü sembolü’nden daha çok dezenformasyonla mücadeleye yardımcı olan bir araç.

Kamuoyunda tanınan isimlerin adına açılan sahte hesaplardan yanlış bilgi yayılması oldukça yaygın. Türkiye bu örneği son olarak Cumhuriyet Bayramı sözleri nedeniyle AKP’lilerin hedef aldığı TRT spikeri Deniz Demir adına açılan sahte hesapla görmüştü.

Cumhuriyet Bayramı’nda Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı konuşması gerekçesiyle AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin hakkında “Gereği yapıldı” dediği Demir’e dair Twitter’da sahte bir hesap açılmış, TRT’den ilişiğinin kesildiği yazılarak uzun bir mesaj paylaşılmıştı.

Deniz Demir Instagram’dan söz konusu hesabın kendisine ait olmadığını açıklasa da hesap kaldırılmadan önce paylaşım 30 bin beğeni almıştı bile.