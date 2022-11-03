Konu metamfetamin: ‘Sansür yasası’nda ilk hedef Kılıçdaroğlu

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı ‘sansür yasası’nın ilk hedefi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. CHP lideri hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla metamfetamin sorununu gündeme getirmişti.

Açıklamasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP iktidarına yönelik eleştirilerini sıralanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması sonrası emniyet ve jandarma Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, “Kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığını finansmanında kullandılar” ifadelerini kullanan yapan Kılıçdaroğlu hakkında, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla dava açılmasını istedi.

Böylece Kılıçdaroğlu hakkında ‘sansür yasası’nın 29’uncu maddesi gerekçe gösterilerek suç duyurusunda bulunuldu. Bu suç duyurusuyla Kılıçdaroğlu yasanın hedefi olan ilk siyasi oldu.

Öte yandan ANKA’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi: “Bizim haklılığımızı açığa çıkarıyor. O yasa maddesinin, o aparatın, tamamen siyasilere, ifade özgürlüğüne yönelik olarak kısıtlama anlamında uygulanacağını ortaya koymuş oldular. Söylenen tam da buydu. Bizim argümanların haklılığını bütünüyle açığa çıkarmış oluyor bu adım.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün suç duyurusunu şikâyet edeceğini belirten Çelik, şöyle devam etti: “Siyasileştiler. Kurumların siyasileşmesi tarihte görülmüş bir şey değil. Yani bir siyasiyi, ana muhalefet partisi genel başkanını; siyasi mülahazalarla şikâyet etme cüretini ortaya koymuş olmaları görevlerini kötüye kullandıklarını açığa çıkarıyor.”