Erdoğan düşürmezse: Devletin enflasyonu yüzde 123’le 28 yılın zirvesinde

Bazı vergilerle harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan yeniden değerleme oranı -Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşürme yetkisini kullanmazsa- 2023’te yüzde 122,93 olarak uygulanacak.

Değişiklik olmaması halinde yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu ayın son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel tebliğiyle yüzde 122,93 olarak ilan edilecek.

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2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2’ydi.

Devletin enflasyonu olarak da tanımlanabilecek YDO, her yıl kasımda, ekim verilerine göre açıklanıyor. Hesaplama, bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyat endeksine göre yapılıyor. Hesaplamaya göre de vergi, harç ve cezalar artırılıyor.

Ekimde yurt içi üretici fiyat endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 oranında arttı.

Eğer Erdoğan yetkisini kullanmazsa bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı 1994’ten bu yana açıklanan en yüksek oran olacak. Daha önce en yüksek oran 1994’te yüzde 107,6 olmuştu.

Yeniden değerleme oranı nedir?

Türkiye’de vergi sisteminde önemli bir yeri olan ‘yeniden değerleme oranı‘, bazı vergi artışları, maktu harçlar, damga vergisi, trafik para cezaları, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleriyle emlak vergisi gibi pek çok vergisel unsurun belirlenmesinde temel oran olarak kullanılıyor. Ayrıca, kamu ve özel kesimdeki bazı sözleşmelerde uygulanacak bedel, kira, ödeme ile ilgili artış oranı olarak da yeniden değerleme oranı referans olarak alınıyor.