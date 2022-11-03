TOBB yetkilisi: Daha az kredi vermeleri için bankalara talimat gidiyor

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, faizlerin düşmesine karşın finansmana erişimde sıkıntı olduğu belirterek ”Daha az kredi vermeleri yönünde bankalara talimatlar verildiğini görüyoruz” dedi.

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Yaklaşık bir sene önce başlatılan yeni modelde hedefler tutmayıp enflasyon ve TL’deki değer kaybı rekor seviyelere gelince vatandaşlar hızla birikimlerini dolara çevirmeye başlamıştı. Yeni model uğruna faizleri 850 baz puan düşüren Merkez Bankası’ysa (MB), ‘dolarizasyona karşı’ uyguladığı ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında bankalara ek yükümlülükler getirecek adımlar atmıştı. Diğer yandan, faiz politikasından geri adım atamayan hükümetse, enflasyonu dizginlemek için kredi musluklarını kısmayı tercih ediyor.

Bu uygulamalardan rahatsızlıklarını belirten banka genel müdürleriyse, daha önceki bir toplantıda MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye şikayet etmişti.

Üç gün önce de de İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası’nın getirdiği düzenlemeler nedeniyle bankacılık sektörünün ‘yeni ekonomi modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek hale geldiğini söylemişti.

Bankaların ‘şikayet merci’ Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yse krediye erişimle ilgili olarak üç gündür Kredi Garanti Fonu hazırlıklarına işaret ediyor.

Ekonomistlere göre, siyasi bedel ödeyeceği endişesiyle faiz politikasından geri adım atamayan hükümet, enflasyonu dizginlemek için kredi musluklarını kısmayı tercih etti. Ancak bu sefer de işletmeler zora girdi.

DW Türkçe’den Muhammed Kafadar’a konuşan ekonomist Güldem Atabay, “Yapay bir şekilde politika faizini düşürdükten sonra piyasa faizlerini de bu seviyeye çekmek için alınan makro ihtiyati önlemler eninde sonunda kredi dar boğazı yaratacaktı. O aşamaya geldik” dedi.

Normalde faizler düştüğünde krediye erişimin kolaylaşmasının bekleneceğini kaydeden TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat ise şunları söyledi: “Bizde tam tersi oldu. Politika faizi düştüğü halde sanayicinin paraya daha zor ulaştığını, düşen faize rağmen daha az kredi vermeleri yönünde bankalara talimatlar verildiğini görüyoruz.”

Finansmana erişimin hayli güçleştiğini anlatan İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel de şirketlerin dayanacak gücü kalmadığı görüşünde.