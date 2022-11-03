Bahis soruşturması: Halil Falyalı’nın 30 milyon dolarlık kripto parasına el kondu

Sekiz ay önce Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el kondu.

Fotoğraf: Yenidüzen

Ankara başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el kondu.

İki hafta önce de, şans oyunu kanununa muhalefet ettikleri ve kara para akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli sekiz ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu kişilere ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında gelir elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlenmişti. Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konmuştu.

Peker, Falyalı için ne demişti?

KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförü 8 Şubat’ta silahlı saldırıda öldürülmüştü. Falyalı’nın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında geçiyordu. Peker, 23 Mayıs 2021’de yayımladığı 7’nci videosunda AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Peker, iddiasında bu işlemlerde para trafiğinin Halil Falyalı üzerinden yürüdüğünü söylemişti.

Peker, ‘eline geçtiğini’ belirttiği ‘yasadışı bahis sitelerine ait belgelerde’ siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının aileleri de olduğunu söylemişti.

Ayrıca Falyalı’nın Kıbrıslı siyasilere şantaj yaptığı iddia edilmişti.