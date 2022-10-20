Sekiz ilde ‘yasadışı bahis’ operasyonu: Paralar Halil Falyalı’nın hesabına gitmiş

Ankara başsavcılığınca sekiz ilde yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 40 milyon dolarlık (743 milyon TL) kripto paraya el kondu.

Fotoğraf: AA

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 7258 sayılı şans oyunu kanununa muhalefet ettikleri ve kara para akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli sekiz ilde 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu kişilere ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.

Bu yolla 2,5 milyar lira civarında gelir elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.

Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el kondu.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Peker, Falyalı için ne demişti?

KKTC’li kumarhane sahibi Halil Falyalı ve şoförü 8 Şubat’ta silahlı saldırıda öldürülmüştü. Falyalı’nın ismi organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarında geçiyordu. Peker, 23 Mayıs 2021’de yayımladığı 7’nci videosunda AKP’li Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı hedef almış, eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. Peker, iddiasında bu işlemlerde para trafiğinin Halil Falyalı üzerinden yürüdüğünü söylemişti.

Ayrıca Peker, ‘eline geçtiğini’ belirttiği ‘yasadışı bahis sitelerine ait belgelerde’ siyasilerin, bürokratların, hükümete yakın iş adamlarının aileleri de olduğunu söylemişti.

Ayrıca Falyalı’nın Kıbrıslı siyasilere şantaj yaptığı iddia edilmişti.