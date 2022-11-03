Kılıçdaroğlu’nun Londra günlüğü: ‘Temiz yatırım’ arayışında ikinci durak 

Türkiye’nin ‘temiz’ yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Britanya’nın başkenti Londra’da bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Fotoğraf: CHP

Görüşmelerine dün başlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesinin tırmandığını ve çeşitli mafya çetelerinin ülkede cirit attığını anlatarak, temiz sermayeye duyulan ihtiyacı Twitter’daki mesajlarıyla vurguluyor. Kılıçdaroğlu görüştüğü bu temsilciliklerin 5 trilyon dolarlık bir sermayeyi yönettiğini anlattı.

İlk olarak, Entrepreneur First temsilcileriyle görüşen Kılıçdaroğlu, şu mesajı paylaştı: “Bugün Londra’da, üniversiteyi girişim dünyasıyla buluşturan ve dünyanın en iyi girişim ağlarından birini yöneten Entrepreneur First ile verimli bir toplantı yaptık. Türkiye’yi bu derin krizden çıkarmak için üniversitelerimizi birer üretim merkezine dönüştürecek adımları atacağız.”

Bugün Londra’da, üniversiteyi girişim dünyasıyla buluşturan ve dünyanın en iyi girişim ağlarından birini yöneten Entrepreneur First ile verimli bir toplantı yaptık. Türkiye’yi bu derin krizden çıkarmak için üniversitelerimizi birer üretim merkezine dönüştürecek adımları atacağız. pic.twitter.com/xcNI2hzhMH — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 2, 2022

Daha sonra Türkiyeye inovasyon odaklı yatırımlar için Creator Fund’la bir araya gelen CHP genel başkanı şu mesajı paylaştı: “Londra’da ikinci durağımız, bilimsel girişimlere yatırım sağlayan ve çığır açan buluşların dünyaya kazandırılmasına öncülük eden Creator Fund oldu. Bu yatırımları ve iş modellerini hızla Türkiye’ye getireceğiz. Göreceksiniz, ülkemiz inovasyon odaklı yatırımlarla sıçrama yapacak.”

Londra’da ikinci durağımız, bilimsel girişimlere yatırım sağlayan ve çığır açan buluşların dünyaya kazandırılmasına öncülük eden Creator Fund oldu. Bu yatırımları ve iş modellerini hızla Türkiye'ye getireceğiz. Göreceksiniz, ülkemiz inovasyon odaklı yatırımlarla sıçrama yapacak. pic.twitter.com/MTnGMIopKw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2022

Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki görüşmesiyse Alan Turing Enstitüsü Başkanı Doug Gurr’la oldu: “Alan Turing Enstitüsü Başkanı ve global teknoloji devlerini yönetmiş iş insanı Doug Gurr ile çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Veri bilimi ve yapay zeka dünyayı değiştiriyor. Türkiye olarak, dünyadaki bu dönüşümün ivmelenen bir paydaşı olacağız. Umutla uyanacağız her yeni güne.”