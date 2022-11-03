Kılıçdaroğlu’ndan gençlere: Yeriniz sokaklar değil girişim evleri

Britanya’nın başkenti Londra’ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi: “Yeriniz sokaklar değil, girişim evleri.”

Görsel: Twitter

Türkiye’nin ‘temiz’ yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, Britanya’nın başkenti Londra’da bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

CHP lideri, “Gençler merhaba!” diye yazarak Twitter’dan paylaştığı videoda, önemli bir toplantıdan çıktığını söyleyerek şunları dedi: “Üç sanayi devrimini kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bu dördüncü sanayi devriminin makinesi insan, yakıtıysa bilgi. Yani her şeyi sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceniz. Biliyorum, kolay değil ama imkansız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz.

‘Evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım‘

Dördüncü sanayi devrimine yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız. Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede film indirebilirsiniz, saniyede dizi… Boşverin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz, yapacağız. Beraber yapacağız.

Ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz, kalkındıracaksınız. Kendi emeğinizle yapacaksınız bütün bunları. Emeğiniz para edecek çünkü hiçbirinizin yer sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal kesinlikle bulacak. Size getirecek, müsterih olun.”