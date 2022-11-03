Torba teklif yasalaştı: KYK faizleri ve maske cezaları siliniyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Kanunla, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor.

Covid-19 salgınını önlemek amacıyla 11 Mart 2020’den itibaren verilen ancak ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları tebliğ edilmeyecek ve tebliğ edilen cezaların tahsilinden vazgeçilecek.

Öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar, mezuniyetten iki yıl sonra ödemeye başlayacak.

Bakiye takip tutarı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacaklar tasfiye edilecek

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023’e kadar ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmeyecek ve bu tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunların internet veya diğer yollarla Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlara, dört yıldan altı yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Turizm payı oranları azaltılacak, deniz turizmi araçlarından pay alınması uygulamasına gelecek yıldan itibaren son verilecek.

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Temmuz 2023’e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.

Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay Başkan ve üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi üyesi seçilenler, herhangi bir işleme gerek olmaksızın ve boş kadro şartı aranmaksızın, kalan görev sürelerini tamamlamak üzere geldikleri üyelik görevine geri dönecek.

6’ncı sınıf tıpla 5’inci sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak.