Soylu, Kılıçdaroğlu’na ‘ses kaydı’ imasından sonra ‘kırmızı dosya’ gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu ve başka suçlardan yakalan kişilerle fotoğrafları çıkması üzerine ‘Fotoroman Süleyman’ diye nitelediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, elindeki kırmızı dosyayla canlı yayına çıkıp, “Bu dosya açılacak” dedi. Dosyada ‘FETÖ’ ve CHP’nin ilişkisini anlatan unsurların olduğunu iddia eden Soylu, sunucunun “Nasıl bir ilişkisi var” sorusunu yanıtlamayarak konuyu değiştirdi.

Soylu daha önce de bir ses kaydından bahsederek ayrıntı vermemişti.

Fotoğraf: Diken/CHP-AA

Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla, Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamış, bu videoda Soylu’ya şöyle seslenmişti: “O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren, Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Belediye başkanlarımızla da konuştuk gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, rezil adamlara asla sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz.”

Bu açıklamanın ardından Kılıçdaroğlu hakkında ‘sansür yasası’ kapsamında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

Soylu’ysa Kılıçdaroğlu’nun çeşitli imalarda bulunarak hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekerek iktidarı eleştirdiği açıklamasına yanıt verirken ‘ses kaydı‘ imasında bulunup ayrıntı vermeyen Soylu, bu kez de kırmızı bir dosya açıp yine içeriğinden bahsetmedi.

TV100’de konuşan Soylu, şöyle konuştu: “Kılıçdaroğlu, diyor ki ‘Süleyman Soylu’nun bir fotoromanı var.’ Size bir kırmızı dosya göstereceğim, içini açmayacağım. Şurada şöyle yazıyor: CHP-FETÖ ilişkisi, FETÖroman… Fotoroman değil, FETÖroman… Bu açılacak. Bu dosya açılacak. ‘Yapanın yakasını bırakmayacağız’ diyoruz ya. Bu Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’yle ilişkisini ortaya koyan… Türkiye Cumhuriyeti devletini boş beleş bir devlet olarak zannedenler aldanırlar…”

Sunucunun ısrarlı, “Nasıl bir ilişkisi var” sorusunaysa Soylu yanıt veremeyerek konuyu değiştirdi.

Muhalefet dinlendiğinden emin

Diken’e konuşan muhalefet partilerinden isimlere göre siyasetçilerin telefonları dinleniyor. Siyasetçiler bu noktada şüphelerinin olmadığının altını çizerken, son dönemde normal arama yerine uygulamalarla aramalar ön plana çıkmaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve partinin kurucular kurulu üyesi Yavuz Değirmenci ve TİP Milletvekili Ahmet Şık muhalefet ve gazetecilerin dinlendiğini, vatandaşlarda da ‘dinlenme kaygısı’nın oluştuğunu söylemişti.