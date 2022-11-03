Özdağ işi gücü bırakıp AKP için anket yaptırmış: Soylu oy kaybettiriyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir anket yaptırdıklarını ve sonucunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP’ye oy kaybettirdiğini gördükleri söyledi.

Özdağ, ayrıca Soylu’nun elinde bir arşiv olduğunu, bu arşiv nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onu görevden alamadığını savundu.

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Özdağ, Soylu’yu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında açılan fezlekeye ilişkin Tele1’de Tuncay Mollaveisoğlu’na konuştu.

‘Anket yaptırdık, Soylu AKP’ye oy kaybettiriyor’

Özdağ’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Soylu, açık bir şekilde devlet imkanlarını polis jandarma imkanlarını kendi kişisel amaçları için kullanmaktadır. Siyasette kullanabileceği dosyalar oluşturmaktadır.

*Soylu nasıl görevde kalıyor? Bu kadar ağır iddialara rağmen. AK Parti’nin kurucuları dört kişiydi. Üç tanesini Erdoğan tarafından tasfiye edildi. Ama Soylu gitmiyor. Peki Soylu’nun AKP’ye oy değeri var mı? Yok. Aksine bizim yaptığımız anketlere göre Süleyman Soylu AK Parti’ye oy kaybettiriyor.

*Erdoğan siyasette çok gerçekçidir. En önemli belirleyicisi oy kazandırma veya kaybettirmedir. Bakın seçimler yaklaşırken Mahir Ünal AK Parti’nin Cumhuriyet’le ilgili zihniyetini açıkladı. Ünal görevden alındı. İstifa etti diyorlar. Hadi canım kim inanıyor. Niye ‘istifa et Süleyman’ denmiyor. Çünkü korkuyorlar. Elindekinden mi korkuyorlar? Ben korkmuyorum.