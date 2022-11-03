İspanya’da binlerce işçi hayat pahalılığını protesto etti: Ya maaş artışı ya çatışma

İspanya’nın iki büyük işçi sendikası, artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı satın alma gücünü koruyacak şekilde maaş artışı talebiyle sokağa çıktı. ‘Ya maaş artışı ya çatışma’ diyen işçiler taleplerinin kabul edilmesini istedi.

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İşçi Komisyonları Sendikası (CCOO) ve Genel İşçi Sendikası’nın (UGT) çağrısıyla ülkenin dört bir yanından Madrid’e gelen binlerce işçi ‘Bu krizin faturasını işçi sınıfı ödemeyecek’ ve ‘Ya maaş artışı, ya çatışma’ şeklinde sloganlar atarak, maaş artışı taleplerine şimdiye kadar kapıları kapatan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu’na (CEOE) tepki gösterdi.

Talepler kabul edilmezse greve gidilecek

Üç kortej halinde Mayor Meydanı’na gelen binlerce gösterici ve sendika liderleri, taleplerinin kabul edilmemesi halinde farklı sektörlerde toplu iş sözleşmelerine göre greve gidileceğini açıkladı.

CCOO lideri Unai Sordo, işsizliğin yüzde 12’lerde, enflasyonun ise yüzde 8 civarında olduğunu vurgulayarak, şirketlerin marjlarını ve karlarını korumak için ücretleri dondurmak istediğini söyledi:

“Ama biz eşitsizliğe, ekonomik küçülmeye ve işverenler karlarını artırırken işçilerin maaşlarının erimesine karşı mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız. Enerji krizi ve ham madde alımındaki fiyat artışlarının neden olduğu bu krizin faturasını işçiler ödemeyecek.”

UGT lideri Pepe Alvarez de birçok şirketin maaş artışını kabul ettiğini ama CEOE’nin istemediğini belirtti. Alvarez, ‘Ya maaş artışı ya da çatışma’ diyerek sol koalisyon hükümetine de mevcut durumda 965 Avro olan asgari ücretin 1100 Avro’ya çıkarılması çağrısını yineledi.

Satın alma gücümüz yüzde 30’luk kayba uğradı

Castilla La Mancha özerk bölgesi temizlik işçileri sendikası temsilcisi Felix Ruiz, işverenlerden taleplerinin maaşlarının satın alma gücünde kayba uğramaması olduğunu söyledi: “İspanya’da gerçek enflasyon yüzde 12 düzeylerinde iken maaş artışları yüzde 2’yi bulmuyor. 3 yıldır zam almıyoruz ve satın alma gücümüz yüzde 30’luk bir kayba uğradı.”

Katalonya bölgesinden gelen diğer bir işçi Susanna Vera da işçi sınıfı olarak güçlerini ve masadaki seslerini kaybettiklerini aktardı: “Bunun yeniden elde edilmesi, enflasyonun çok altında kalan maaşlarımızın ülkedeki fiyat artışlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor. Asgari ücret alan birisi bu fiyatlarla geçinemez.”

Madrid’deki gösteri, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından bu yana işçi sendikalarının ilk büyük eylemi oldu.