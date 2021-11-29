Akşam Postası / 29 Kasım 2021

Fırtına sosyal medyanın gündeminde: ‘Gördüğünüz gibi İstanbul depreme hazır’

İstanbul’da öğleden sonra etkisini artıran ve hızı saatte 129 kilometreye kadar çıkan fırtına anına ilişkin görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

DSÖ alarm verdi: Omicron çok yüksek risk teşkil ediyor, hazırlıklı olun

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘çok yüksek’ risk teşkil eden Omicron varyantının küresel ölçekte yayılma potansiyelinin fazla olduğunu ve bazı bölgelerde COVID-19 vaka artışlarının olumsuz etkilerinin görülebileceğini açıkladı.

CHP’li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi.

Osman Kavala: Tutuklama süreci sivil topluma uyarı

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala, “Sadece casusluk suçlaması değil, bütün tutuklama süreci de sivil toplum aktivistlerine yönelik bir uyarı olarak nitelendirilebilir” dedi.

Yargıtay başsavcısı, HDP’yi kapatma davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sundu.

Financial Times’ın ‘teşhis’i: Lirayı Erdoğan’ın dengesiz politikaları zayıflattı

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times (FT), bugünkü başyazısında Türk Lirası’nın değer kaybetmesine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın izlediği ‘dengesiz politikalar’ın yol açtığını savundu.

Yemeksepeti’ne ‘veri hırsızlığı’ incelemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti’yle ilgili resen inceleme başlattı. Şirketin ‘herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği’ yönündeki açıklamasının doğruluğu da incelenecek.

İnşaat şirketlerinden, Marmaris’te ranta karşı çıkan aktiviste tazminat davası

Sinpaş GYO ve Kızılbük GYO, Muğla’nın Marmaris ilçesine yakın, İçmeler ve Turunç arasındaki bir bölgede 30 yıl önce Hattat Grubu tarafından başlanıp yarım kalmış bir otel inşaatın devamına karşı çıkan çevre aktivistlerini hedef aldı.

‘Erdoğan’dan helallik beklerim’ diyen Arınç, Bahçeli sorusuna yorum yapmadı

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, kendisine karşı söylenmiş sözlerden dolayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan helallik beklediğini söyledi.

Yaklaşık iki yıl sonra yeniden başlayacak açık görüş için kurallar belirlendi

Salgın önlemleri kapsamında yaklaşık iki yıldır ara verilen ve 1 Aralık’ta yeniden başlayacak cezaevinde açık görüş uygulamasının kuralları belirlendi.

Pandeminin küresel çapta turizme maliyeti 2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), Covid-19 salgını nedeniyle 2021’de küresel turizmde 2 trilyon dolarlık gelir kaybedildiği tahmininde bulundu. Örgüt, sektörün toparlanma sürecini ise ‘yavaş‘ ve ‘kırılgan‘ olarak değerlendirdi.

Rüzgar, elektrik üretiminde ilk kez zirvede

Türkiye’de dün elektrik üretimde ilk kez rüzgar enerjisi santralleri birinci sırada yer aldı.

Karar bozuldu: Saymaz, Küçük’ten aldığı tazminatı faiziyle geri ödeyecek

Gazeteci İsmail Saymaz’ın ‘şahin yazar’ Cem Küçük’ten 18 bin lira tazminat kazandığı hakaret davasında karar istinaftan döndü. Saymaz’ın, Küçük’ün ödediği tazminata karşılık faiziyle 23 bin lira geri ödemesi gerekecek.