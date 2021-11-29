Prof. Aydın’dan aşılama uyarısı: Bir aylık süremiz var

Prof. Dr. Faruk Aydın, Türkiye’de Covid19’da beş günde 1000 kişini öldüğüne dikkat çekerek, “Şayet böyle devam edersek önümüzdeki bir ay içerisinde vaka sayısının günlük 20 binlerden 40 binlere çıkacağını öngörüyorum” dedi.

İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant Hollanda, Hong Kong, İsrail, Belçika, Britanya’nın aralarında olduğu ülkelerde görülmüştü.

Yeni varyantın daha ağır tabloya yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor. Türkiye geç de olsa varyantla ilgili olarak bazı ülkelere uçuş kısıtlaması getirdi. Şu an Türkiye’de yeni varyantla ilgili vaka bildirilmedi ancak buna rağmen vaka sayıları artışta.

İki doz aşılama sayısı 50 milyonu aşsa da hız düştü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Covid-19 mücadeleyle ilgili olarak, ülkede günlük vaka ve ölüm sayıların yüksek olduğunu söyledi. Aşılanmayan ve aşısının üzerinden altı ay geçen kişilerin tabloyu etkilediğini belirten Prof. Dr. Aydın şunları söyledi: “Ölümlerin hâlâ 200 civarında devam ettiğini görüyoruz. Beş günde 1000 kişi ölüyor. Bu çok ciddi bir sayı. Biz henüz pandeminin önüne geçebilmiş değiliz ve bunun tek silahının aşı olduğunu söylüyoruz. Ancak aşılamada istediğimiz sayılara ulaşabilmiş değiliz. Şehrimizde hedeflenen kişilerden 100 binin üzerinde bir sayıda vatandaş hiç aşı olmadı. Bu şekilde devam edersek pandemiyle mücadelemiz çok daha zorlaşacak demektir.”

’20 binlerdeki günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum’

Aşılanan kişi sayısının artmaması halinde bir ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanmasını beklediğini söyleyen Prof. Aydın şunları kaydetti: “Hastaneler artık kendi işini yapamaz oldu, sürekli pandemiyle uğraşılıyor. Rutin insan hayatını yürütecek işlerle uğraşmaktan çok salgınla uğraşıyoruz. Kısır bir döngüye girmiş bulunuyoruz. Bu kısır döngünün kırılması vakaların 10 ila 5 binin altına düşürülmesiyle mümkün. Şayet böyle devam edersek önümüzdeki bir ay içerisinde vaka sayısının ikiye katlanacağını, bugün 20 binlerdeki günlük vaka sayımızın 40 binlere çıkacağını öngörüyorum. Önlemleri almazsak, aşı sayımızı artırmazsak sayılar artacak. İki kuluçka döneminde bunu olabileceğini düşünüyorum ama kurallara uymadığımız, süre uzadıkça bu sayıların yüksek sayılarda plato yapacağını düşünüyorum. Belli bir doyum noktasına ulaştıktan sonra plato yapacak.”

‘Bir aylık süremiz var’

Vaka artışında virüsün kuluçka süresinin önemli olduğunu da aktaran Prof. Dr. Aydın, “Hatırlatma aşılarını yapmamız gerekiyor. Bunun antikora yansıması için 15 günden fazla zamana ihtiyaç var. Bir aylık süremiz var. Bir ayda kendimizi korumaya almadığımızda bu sayılar artmış olacak” dedi.