Rüzgar, elektrik üretiminde ilk kez zirvede

Türkiye’de dün elektrik üretimde ilk kez rüzgar enerjisi santralleri birinci sırada yer aldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin verilerine göre dün üretimde ilk sırada yer alan rüzgar enerjisi santrallerinin payı üretimde yüzde 22,6 oldu.

Bunu yüzde 22 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye elektriğini hangi kaynaklardan elde ediyor?

Ekim 2021 dönemi itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 99 bin megavat.

HES santralleri 31 bin 447 megavat, doğalgaz çevrim santralleri 25 bin 531 megavat, kömür santralleri 20 bin 321 megavat, rüzgâr santralleri 10 bin 252 megavat, güneş santralleri 7 bin 658 megavat, jeotermal ise 1651 megavatlık kurulu güce sahip.

Üretim tarafında ise ekim ayı verilerine göre gerçekleşme şöyle oldu: “Yüzde 32.88 doğalgaz, yüzde 17.74 HES, yüzde 15.67 ithal kömür, yüzde 12.83 linyit, yüzde 9.16 rüzgar, yüzde 4.4 güneş, yüzde 3 jeotermal, yüzde 2.26, yüzde 0.74 asfaltit.“