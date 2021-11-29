Pandeminin küresel çapta turizme maliyeti 2 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), Covid-19 salgını nedeniyle 2021’de küresel turizmde 2 trilyon dolarlık gelir kaybedildiği tahmininde bulundu. Örgüt, sektörün toparlanma sürecini ise ‘yavaş‘ ve ‘kırılgan‘ olarak değerlendirdi.

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AFP’nin aktardığına göre 2019’da dünya genelinde 1,5 milyar uluslararası turist gelişi oldu. 2021’de ise bu rakamda yüzde 70-75 oranında düşüş var. Pandeminin etkili olduğu 2020’de benzer bir tablo söz konusu.

BMDTÖ, aşılama oranlarındaki eşitsizlik ile Delta ve Omicron gibi yeni varyantların da toparlanmayacağı etkileyeceğini kaydetti.

BMDTÖ Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili’nin değerlendirmeleri şöyle: “Birçok ülkedeki yeni kısıtlamalar ve varyantlar durumun ne kadar öngörülemez olduğunu ortaya koydu. Bu turizm endüstrisinde tarihi bir kriz ama turizmin hızlı bir biçimde toparlanma gücü var. 2022’nin 2021’den çok daha iyi olacağını ümit ediyorum.”

“Üçüncü çeyrekteki iyileşmeye karşın toparlanmanın hızı, dünyanın farklı bölgelerinde hareketlilik kısıtlamalarına, aşılama oranlarına ve yolcu güvenine göre eşitsiz olmaya devam ediyor” diyen Pololikaşvili özellikle Asya ve Pasifik ülkelerinde turist gelişlerinin yüzde 95 oranında düştüğünü söyledi.

Türkiye’de durum

Türkiye, turizmde 2021 sezonu için önce 30 milyon turist hedefi koymuş daha sonra bu rakam 25 milyona çekmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz ay bu hedefi bir kez daha revize ederek, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelire çıkarmıştı. Pandemiden önce 2023 için konulan 75 milyon turist hedefi ise şu an 50 milyonda.

Ocak-eylül dönemi itibarıyla Türkiye’ye 20 milyon 307 bin 340 ziyaretçi geldi ve 16 milyar 850 bin 958 dolar turizm geliri elde edildi.

Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı ise pandemi öncesi olan 2019’a göre yüzde 69,14 düşüşle 15 milyon 971 bin 201 olmuştu.