Turizm pandemiyle 30 yıl geri gitti

Dünyada Covid-19 salgını nedeniyle sınırların kapatılması ve ülkelerin yabancı turistlere yönelik getirdiği kısıtlamalar sektörü turist sayısı bakımından 30 yıl geriye götürdü.

Fotoğraf: DHA

Salgının 2019 yılının sonlarında Çin’de patlak vermesinin ardından 20 Nisan 2020’de turizm destinasyonları turistlere seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı.

Dünya genelinde turist hareketliliği Şubat 2020’de yüzde 16, martta yüzde 64, nisanda yüzde 97 azaldı. 2020 Mayıs-Aralık’ta kısmi iyileşme görülse de hareketlilik yüzde 15’in üstüne çıkamadı.

Öte yandan aynı yıl içinde otel doluluk oranları yüzde 40’lara kadar gerilerken, hava yolu seferlerinde koltuk kapasitesi yüzde 63, hava yolu rezervasyonları ise yüzde 81 azaldı.

Dünyada 2020 sonunda turistlere kapatılan turizm destinasyonları sayısında Avrupa başı çekerken, ikinci sırada Orta Doğu, üçüncü sırada Afrika, dördüncü sırada Amerika, beşinci sırada ise Asya-Pasifik yer aldı.

2019’da 1 milyar 461 milyon ulaşan dünya genelinde turist sayısı 2020’de salgın nedeniyle 381 milyona gerileyerek yüzde 74 azaldı.

Salgının dünya genelinde turizme maliyeti 1,3 trilyon dolar olurken küresel gayrisafi hasılayı 2 trilyon dolardan fazla azalttı.

Yıllara göre turist hareketliliği:

1989- 438 milyon

1995-96 530 milyon

2000-2001- 673 milyon

2005- 810 milyon

2010-11 956 milyon

2016- 1 milyar 203 milyon

2019- 1 milyar 461 milyon

2020-381 milyon

Covid-19 dünyada turist hareketliliğini yüzde 85 oranında etkilerken, 2003’teki SARS’ın yüzde 0,4, 2009’daki küresel ekonomik krizin ise yüzde 4’lük bir etkisi olmuştu.

Turizm alışkanları değişiyor

Uluslararası turizm destinasyonlarının kısmen veya tamamen kapatılması sonucu turistlerin seyahat ve tatil alışkanlarındaki tercihler de değişiklik gösterdi.

Pandemiyle birlikte, orta ve ileri yaştaki turistler Covid-19 nedeniyle daha az seyahat etmeyi tercih ederken genç turistlerin sayısı arttı.

Ülkelerin iç turizminde insanların evlerine yakın olan yerlere seyahat etmeyi tercih etmesiyle olumlu gelişmeler kaydedilirken, doğa, kırsal alanlar ise açık hava deneyimlerine olan ilgiden dolayı talep gördü.

Tedbirlerin hızlı değişmesi nedeniyle son dakika rezervasyonlarında da artış gerçekleşti.

Öte yandan son 30 yılda birkaç kat büyüyen turizm sektörünün 2020’de yaşadığı kaybı telafi ederek 2019 seviyesine ulaşmasının iki ila dört yıl süreceği tahmin ediliyor.