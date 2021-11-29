Yaklaşık iki yıl sonra yeniden başlayacak açık görüş için kurallar belirlendi

Salgın önlemleri kapsamında yaklaşık iki yıldır ara verilen ve 1 Aralık’ta yeniden başlayacak cezaevinde açık görüş uygulamasının kuralları belirlendi.

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Cezaevlerinde açık-kapalı görüş ve eş-aile görüş odalarının kullanımını 14 Mart 2020’de durdurulmuştu.

24 Kasım’da, açık görüşlerin 1 Aralık’tan itibaren başlayacağı duyurulmuştu.

AA’nın aktardığı kurallara göre ceza ve infaz kurumlarında HES kodunda riskli görünenler açık görüşe alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunlu. Yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak ve süre 30 dakikayla sınırlandırılacak.

Ayrıca açık görüşünün hükümlü ve tutukluların en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocuklarıyla yapılmasına izin verilecek.

Aşı, PCR ya da hastalığı geçirmiş olma şartı

Görüş için belirlenen diğer kurallar şöyle:

*Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.

*Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecek.

*Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.

*6-12 yaş arası çocuklardan son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucu istenecek.

*Covid-19 belirtisi ve temas sorgulaması yapılacak, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi ve temas öyküsü olanlara ziyaret izni verilmeyecek.

*Ziyaret salonunda yiyecek ve içecek tüketimi yapılmayacak.

*Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.

*İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.

*Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.