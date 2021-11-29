Twitter CEO’su Jack Dorsey görevinden ayrıldı

Sosyal medya platformu Twitter’ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey istifa ettiğini duyurdu.

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Şirketin kurucu ortağı olan Dorsey, Twitter hesabındaki paylaşımda, “Bir şirketin, kurucusunun etkisinden veya yönlendirmesinden bağımsız olarak kendi başına ayakta durabilmesinin kritik olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

Twitter’ın açıklamasında Yönetim Kurulu’nun, oybirliğiyle şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Parag Agrawal’ı, Üst Yönetici ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atadığı kaydedildi.

Dorsey’in, 2022 hissedarlar toplantısında görev süresi dolana kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak kalacağı belirtilen açıklamada, Bret Taylor’ın ise yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği aktarıldı.

Açıklamada, Agrawal’ın 10 yıldan fazla süredir Twitter’da çalıştığı ve 2017’den bu yana Baş Teknoloji Sorumlusu olarak görev yaptığı ifade edildi.

Jack Dorsey’in, Twitter’dan ayrılma kararının ardından, şirketin New York Borsası’ndaki hisseleri yüzde 3’e yakın değer kazandı.