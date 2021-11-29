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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi

CHP eski milletvekili ve parti üyesi olan Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi.

Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini öne sürmüştü. 17 Kasım’da iktidara yakın Sabah gazetesine konuşan eski vekil şunları söylemişti: “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı.”


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